Мать задержана за съёмки порно с 10-летней дочерью в Ростовской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы города Каменска-Шахтинского. Женщину подозревают в съёмках порно с участием несовершеннолетней дочери, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, женщина неоднократно снимала на телефон и размещала на стриминговой платформе порнографические видео с участием дочери 2013 года рождения.

Силовики провели обыск в квартире задержанной, изъяты доказательства преступлений.

Во время допроса женщина признала вину, рассказала, что снимала видео для заработка.