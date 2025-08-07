Мать таинственно пропавшей в Сочи студентки продолжает поиски дочери 

17-летняя Юлия, студентка медицинского университета из Тамбова, пропала в Сочи летом 2021 года. С тех пор прошло уже четыре года, но девушка так и не найдена. Её мать, Лариса, убеждена: дочь не утонула, а стала жертвой преступления — её похитили и удерживают в рабстве. Историю с множеством странных обстоятельств рассказывает aif.ru.

Юля была единственным ребёнком в семье. Её мать вспоминает, что дочь мечтала стать косметологом, учиться в Санкт-Петербурге, выучить английский и сдать на права.

«Она только что сдала сессию. Мы обсуждали, что она доучится на медсестру и поедет учиться в Питер. У неё были планы, цели, мечты. Но в один момент всё это оборвалось», — вспоминает Лариса.

Летом 2021 года Юля попросила отпустить её в Сочи с друзьями — Данилом и Наташей. Мама долго сомневалась, но в итоге разрешила. Вскоре после приезда Наташа уехала, а к компании присоединился местный парень Саша (имя изменено).

Последний вечер: ушли вдвоем, вернулся один

Вечером перед исчезновением компания отдыхала на пляже. Саша предложил Юле искупаться, после чего они вместе пошли в душ. Вернулся оттуда только он.

По словам Саши, они вышли из душа вместе, а куда Юля делась после — он не знает. Камеры видеонаблюдения зафиксировали только этот момент, далее след Юлии обрывается.

Парни сначала пытались найти девушку сами, но безрезультатно. Потом Даниил позвонил её матери.

«Он сказал, что моя дочь пропала. Я сразу позвонила в 112, связалась с волонтёрами. На следующий день вылетела в Сочи. Все твердили, что она утонула, но тело так и не нашли», — рассказывает Лариса.

«Я верю, что она жива»

Версию с утоплением Лариса категорически отвергает.

«Она уже вышла из моря и пошла в душ. Зачем ей было снова заходить в воду? Тем более, набережная рядом, но есть слепые зоны, где нет камер. Я думаю, её похитили», — считает женщина.

В поисках ответов Лариса обратилась к экстрасенсам. Но вместо ясности получила лишь множество противоречивых версий:

одна утверждала, что Юля погибла при случайном утоплении;

другая — что её убил неизвестный мужчина;

третья — что девушка якобы сама сбежала из семьи «в поисках мечты».

«Это всё ерунда. Чушь полнейшая. Кто что пишет — сплошной бред», — говорит Лариса.

Спустя четыре года мать Юлии не сдалась и продолжает искать дочь. Она надеется, что найдутся новые свидетели или факты, которые помогут выяснить, что произошло на самом деле.