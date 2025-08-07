Четверг, 7 августа, 2025
20 C
Рязань
Новости России

Мать таинственно пропавшей в Сочи студентки продолжает поиски дочери 

Алексей Самохин
Image by Nino Carè from Pixabay

17-летняя Юлия, студентка медицинского университета из Тамбова, пропала в Сочи летом 2021 года. С тех пор прошло уже четыре года, но девушка так и не найдена. Её мать, Лариса, убеждена: дочь не утонула, а стала жертвой преступления — её похитили и удерживают в рабстве. Историю с множеством странных обстоятельств рассказывает aif.ru.

Юля была единственным ребёнком в семье. Её мать вспоминает, что дочь мечтала стать косметологом, учиться в Санкт-Петербурге, выучить английский и сдать на права.

«Она только что сдала сессию. Мы обсуждали, что она доучится на медсестру и поедет учиться в Питер. У неё были планы, цели, мечты. Но в один момент всё это оборвалось», — вспоминает Лариса.

Летом 2021 года Юля попросила отпустить её в Сочи с друзьями — Данилом и Наташей. Мама долго сомневалась, но в итоге разрешила. Вскоре после приезда Наташа уехала, а к компании присоединился местный парень Саша (имя изменено).

Последний вечер: ушли вдвоем, вернулся один

Вечером перед исчезновением компания отдыхала на пляже. Саша предложил Юле искупаться, после чего они вместе пошли в душ. Вернулся оттуда только он.

По словам Саши, они вышли из душа вместе, а куда Юля делась после — он не знает. Камеры видеонаблюдения зафиксировали только этот момент, далее след Юлии обрывается.

Парни сначала пытались найти девушку сами, но безрезультатно. Потом Даниил позвонил её матери.

«Он сказал, что моя дочь пропала. Я сразу позвонила в 112, связалась с волонтёрами. На следующий день вылетела в Сочи. Все твердили, что она утонула, но тело так и не нашли», — рассказывает Лариса.

«Я верю, что она жива»

Версию с утоплением Лариса категорически отвергает.

«Она уже вышла из моря и пошла в душ. Зачем ей было снова заходить в воду? Тем более, набережная рядом, но есть слепые зоны, где нет камер. Я думаю, её похитили», — считает женщина.

В поисках ответов Лариса обратилась к экстрасенсам. Но вместо ясности получила лишь множество противоречивых версий:

одна утверждала, что Юля погибла при случайном утоплении;

другая — что её убил неизвестный мужчина;

третья — что девушка якобы сама сбежала из семьи «в поисках мечты».

«Это всё ерунда. Чушь полнейшая. Кто что пишет — сплошной бред», — говорит Лариса.

Спустя четыре года мать Юлии не сдалась и продолжает искать дочь. Она надеется, что найдутся новые свидетели или факты, которые помогут выяснить, что произошло на самом деле.

Самые читаемые материалы

Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Армия и СВО

Почему пользователи «Госуслуг» получают уведомления о внесении в реестр воинского учета и что с этим делать

Единый реестр воинского учета — это государственная электронная система, в которой военнообязанные могут узнать, были ли им направлены повестки, а также получить их копии и выписки.
Новости России

Семья из Комсомольска-на-Амуре погибла после употребления чачи в Сочи — осиротели двое детей

Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.
Новости России

Стали известны новые подробности отравления чачей, купленной на рынке в Сочи

В местных чатах распространяется информация, что пострадавших может быть гораздо больше, чем официально подтверждено.
Общество

Пятидневное отключение газа ожидает жителей Рязанского района

Ограничения будут действовать с 10 часов 12 августа до 10 часов 17 августа для 25 населённых пунктов Рязанского района.

Последние новости

Общество

Ушел из жизни Валерий Евгеньевич Изряднов

Валерий Изряднов стал одним из подлинных пионеров сотовой связи в Рязани. Именно он стоял у истоков создания и долгие годы успешно возглавлял рязанский филиал компании МТС.
Новости Касимова

В Касимове произошёл серьёзный пожар из-за непотушенной хозяйкой спички 

Хозяйка дома на кухне кинула непотушенную спичку в мусорное ведро. После этого и начался пожар, который женщина самостоятельно потушить не смогла. 
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.
Общество

Энергетики назвали причину отключения электричества в рязанском микрорайоне

По данным энергетиков, из-за повреждения кабельной линии потребителя ТСЖ «Шереметьевский квартал» произошло технологическое нарушение на подстанции 110 кВ «Театральная».
Новости России

«Шутки в сторону»: 20 лет назад погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов

Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня гибели в...
Погода

8 августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца

Согласно актуальным прогнозам, удар плазменного облака по магнитосфере Земли ожидается 8 августа около 7:00 по московскому времени.
Новости России

В Барнауле участник СВО с инвалидностью выживал на 12 тысяч рублей в месяц

В Барнауле ветеран спецоперации был вынужден выживать на 12...
Новости России

Стало известно о подвиге майора Смолкотина, который подорвал себя вместе с бойцами ВСУ

Майор Юрий Смолкотин подорвал себя гранатой вместе с бойцами...