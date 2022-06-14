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Среда, 15 июня, 2022

Мать раскрыла детали о похищении и сексуальном рабстве дочери под Тверью

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Мать раскрыла детали о похищении и сексуальном рабстве дочери под Тверью

Полиция проверяет историю о похищении и сексуальном насилии над 15-летней школьницей, пишет КП.

По предварительной версии, 2 апреля знакомый похитил жертву на улице, затащил ее в свою машину и увез в Тверскую область. Там 19-летний злоумышленник на протяжении двух месяцев насиловал девочку.

Мать девочки уточнила, что насильник каждый день заставлял школьницу звонить домой и говорить, что у нее все хорошо. Девочка отметила, что знакомый приложил к ее лицу тряпку, после чего она «отключилась».

Оказалось, что мужчина увидел девушку на свадьбе двоюродной сестры, и она ему очень понравилась. В это время в доме находились еще три человека: бабушка, дедушка и дядя «кавалера», но в полицию никто не сообщил.

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