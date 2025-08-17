Массовую драку устроили подростки в центре Екатеринбурга — СМИ

Накануне вечером в центре Екатеринбурга, недалеко от площади 1905 года, произошла массовая драка с участием подростков. Свидетели сообщили, что в потасовке участвовали и девушки. Очевидцы рассказали изданию E1.RU, что одного из парней повалили на землю и избивали ногами.

По словам очевидцев, конфликт начался между подростками. Когда взрослые мужчины попытались их разнять, агрессия переключилась на них. Один из очевидцев рассказал, что причиной драки могло стать серьёзное оскорбление, из-за которого один из парней был доведён до слёз. Также в драке участвовала девушка в красном костюме, которую, по словам свидетеля, ударил мужчина.

На видео, снятом очевидцами, видно, как один парень лежит на земле, а другой сидит на нём. Их разнимают, рядом находится девушка. Позже драка перемещается на газон, к ней присоединяются новые участники. В итоге на место прибывают полицейские, после чего конфликт сразу же прекращается.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что их сотрудники пресекли драку. Отмечается, что никто не получил серьёзных травм, участники конфликта заявили, что не имеют друг к другу претензий. Полиция предупредила их о недопустимости нарушения общественного порядка.