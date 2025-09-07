Понедельник, 8 сентября, 2025
Маргарита Симоньян объявила о тяжёлой болезни и предстоящей операции

Алексей Самохин

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», что у неё диагностировано серьёзное заболевание. По словам журналистки, операция назначена на завтра, пишет «Московский комсомолец».

«За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжёлую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — сказала Симоньян.

Она призналась, что сомневалась, выходить ли в эфир, но в итоге решила лично сообщить о своём состоянии. Симоньян отметила, что предпочла сказать правду зрителям, чтобы избежать слухов и домыслов в СМИ и социальных сетях. Кроме того, своим поступком она хотела поддержать людей, которые проходят через схожие испытания.

«Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, Патриарх взял меня за руку и сказал мне: ‘Ты — воин’. Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир и сказать правду. И должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду», — написала журналистка в телеграм-канале.

Симоньян также напомнила, что её супруг Тигран Кеосаян сейчас лежит в коме. Она пришла в телестудию поддержать женщин, которые ждут своих мужчин.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Происшествия

Над Рязанской областью сбили украинский БПЛА ночью 7 сентября

С полуночи до 6:30 дежурными средствами ПВО на территории РФ уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости России

«Златоустовский маньяк» подал в суд на своего адвоката и потребовал 2 млн рублей

Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве двух школьниц, ещё одна пострадавшая — ученица первого класса — выжила.

Последние новости

Новости России

Умер писатель-фантаст Василий Головачёв

В последние годы Головачёв перенес серию инсультов, страдал от проблем с суставами и передвигался с большим трудом. 
Общество

«Кровавое» лунное затмение сфотографировали в Рязани

Сегодня над городом невооружённым глазом можно было увидеть полное лунное затмение. Общая продолжительность затмения составила 5 часов 27 минут. 
Медицина

Врач Гинзбург назвал гарниры, которые замедляют старение и снижают уровень холестерин

Чтобы сохранить здоровье и молодость организма, важно правильно выбрать продукты. Они должны медленно усваиваться, содержать пищевые волокна или клетчатку.
Происшествия

В Рязани скончалась врач-педиатр ОДКБ Камиля Борисова

С 1995 по 2015 годы Камиля Борисова вела школу молодой матери. С 1995 года вела профилактическую работу с детьми раннего возраста.
Новости мира

Экстрасенс подтвердил существование проклятия рукопожатия Зеленского

Богданов подчеркнул, что рука является «проводником судьбы», и напомнил, что еще в Древнем Риме рукопожатие имело сакральный смысл. 
Спорт

Рязанец выступил на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

В чемпионате мира по марафону приняли участие почти 500 гребцов из более чем 40 стран.
Новости России

Кардиолог Май: у зуммеров чаще, чем у других поколений, диагностируются депрессия и тревожность

По словам врача, главные причины этих состояний — геополитическая и экономическая нестабильность, высокие социальные ожидания, усиливаемые соцсетями, и неопределенность будущего.
Общество

Более 100 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ с начала 2025 года

В ходе рейда проверено 20 лиц иностранных и натурализованных граждан, 1 из которых изъявил желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.