Маргарита Симоньян объявила о тяжёлой болезни и предстоящей операции

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», что у неё диагностировано серьёзное заболевание. По словам журналистки, операция назначена на завтра, пишет «Московский комсомолец».

«За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжёлую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — сказала Симоньян.

Она призналась, что сомневалась, выходить ли в эфир, но в итоге решила лично сообщить о своём состоянии. Симоньян отметила, что предпочла сказать правду зрителям, чтобы избежать слухов и домыслов в СМИ и социальных сетях. Кроме того, своим поступком она хотела поддержать людей, которые проходят через схожие испытания.

«Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, Патриарх взял меня за руку и сказал мне: ‘Ты — воин’. Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир и сказать правду. И должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду», — написала журналистка в телеграм-канале.

Симоньян также напомнила, что её супруг Тигран Кеосаян сейчас лежит в коме. Она пришла в телестудию поддержать женщин, которые ждут своих мужчин.