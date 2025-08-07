«Маньяк по объявлению» Болховский пытается выйти на свободу по УДО

На свободу по УДО пытается выйти «маньяк по объявлению» Виктор Болховский, убивший четыре женщины в Чите, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, преступник в течение года подавал жалобы на материалы дела, пытался оспорить приговор и дважды подавал на условно-досрочное освобождение.

«Читинский суд отклонял все апелляции и жалобы без рассмотрения», — говорится в публикации.

Таким образом, Болховский продолжит отбывать пожизненный срок в ИК «Черный дельфин».

Маньяк орудовал в конце девяностых и искал жертв через рубрику «Знакомства» в газетах. Он обманывал женщин, представляясь режиссером или бизнесменом. После свидания дома у жертв он расправлялся с ними.