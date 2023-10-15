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Малков рассказал об открытии в Рязани памятника учителю

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Губернатор Рязанской области Павел Малков опубликовал в телеграм-канале пост, посвящённый открытию в Рязани памятника учителю.

«В центре города создаём новое общественное пространство — Педагогический сквер. Место выбрали сами жители, это территория у здания городского управления образования на улице Ленина.

Сегодня, несмотря на непогоду, вместе с заслуженными педагогами и молодыми учителями открыли скульптурную композицию, посвящённую этой почётной профессии. Наш Президент не раз подчеркивал её значимость. Неслучайно этот год объявлен Годом педагога и наставника. В жизни каждого человека есть учителя, которые дарят знания и вкладывают душу.

Автор композиции — рязанский скульптор Олег Седов. Благоустройство сквера продолжится, также приведем в порядок здание управления образования. И у рязанцев появится ещё одно место для отдыха».

Малков рассказал об открытии в Рязани памятника учителю
Малков рассказал об открытии в Рязани памятника учителю

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