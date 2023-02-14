Вторник, 14 февраля, 2023
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Малахов расскажет о письмах Александра Логунова матери убитой жены Елены

На главнуюНовости Рязани

В одном из ближайших выпусков программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» вновь поднимут тему убийства в Рязани матери двоих детей Елены Логуновой. 

Журналисты в частности готовятся рассказать о письмах, который задержанный за преступление супруг Елены Александр Логунов написал тёще Наталии Кошелевой. 

26-летняя Логунова пропала 25 июля 2021 года. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов, детектив Екатерина Шумякина, многочисленные добровольцы. Передачи, посвящённые пропаже рязанки, выходили в эфире федеральных телеканалов, несколько выпусков ситуации посвятил Андрей Малахов.

Похоронили Елену Логунову 21 января.

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