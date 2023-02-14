Малахов расскажет о письмах Александра Логунова матери убитой жены Елены

В одном из ближайших выпусков программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» вновь поднимут тему убийства в Рязани матери двоих детей Елены Логуновой.

Журналисты в частности готовятся рассказать о письмах, который задержанный за преступление супруг Елены Александр Логунов написал тёще Наталии Кошелевой.

26-летняя Логунова пропала 25 июля 2021 года. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов, детектив Екатерина Шумякина, многочисленные добровольцы. Передачи, посвящённые пропаже рязанки, выходили в эфире федеральных телеканалов, несколько выпусков ситуации посвятил Андрей Малахов.

Похоронили Елену Логунову 21 января.