Майское тепло сохранится до пятницы, в выходные придет мартовский холод

До пятницы в Рязанской области будет майское тепло, в выходные придет мартовский холод. Такой прогноз дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов.

В среду, 12 марта, через Рязанскую область пройдет 1-й из трех циклонов. Пройдет слабый дождь. Температура воздуха от +6°С до +10°С.

В четверг-пятницу через Прибалтику и Финляндию будет проходить 2-й циклон, большой и активный. Осадков Рязанской области он не даст, но, как пылесос, будет закачивать в себя тепло из тропиков прямо через Центр России. Поэтому температуры в области поднимутся до майской нормы: от +8°С до +10°С ночью, от +15°С до +17°С днем. Это создаст условия для активной вегетации растений, но беда в том, что это обманчивое тепло продлится менее 2 суток.

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С вечера пятницы, 14 марта, погода начнет принципиально меняться. Придет 3-й, последний на этой неделе, циклон, который в субботу, 15 марта, повернется к нам своим холодным бортом.

«Ветер сменится на северо-западный, температуры снизятся до +7°С днем и слабого минуса ночью, дождь перейдет в мокрый снег, а в ночь на воскресенье, 16 марта, не исключен настоящий снег, наиболее вероятен в южных районах области, а также в Липецке, Тамбове, Пензе. Возможно временное восстановление снежного покрова в некоторых местах, он может продержаться несколько часов», — рассказывает ученый.

В воскресенье, 16 марта, прохладная малооблачная погода с ночными заморозками. Среднесуточные температуры опустятся с +13°С в пятницу до +2°С в конце недели. Вегетация растений резко затормозится, и для многих этот погодный перепад будет сильным стрессом.

Таким образом, между самыми теплыми днями недели и самым холодным днем пройдет всего 2 суток. Большой контраст и погодное разнообразие! Мартовские температуры сохранятся и в начале следующей недели, прохладный антициклон усилится и сместится в Подмосковье.