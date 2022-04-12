По подозрению в двойном убийстве в Клепиковском районе задержан действующий майор полиции, сообщает «Новая газета Рязань».

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По данным издания, мужчина занимается контролем за оборотом наркотиков, служил в спецназе, имеет командировки в горячие точки.

Ранее появилась информация об убийстве двух мужчин, приехавших на охоту. «Новая», ссылаясь на источник, пишет, что полицейский, дождавшись, когда его товарищи уснут, ударил одного из них охотничьим ножом — позже насчитали 20 колотых ран. Другому приятелю он отрезал голову.

Приехав в Рязань, правоохранитель заявил о пропаже знакомых, а затем отправился их искать в лес вместе с коллегами.