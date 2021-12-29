ТРЦ «М5 Молл» в Рязани представил праздничный график работы и расписание бесплатных автобусов.

31 декабря и 1 января ТРЦ «М5 Молл» будет работать в праздничном режиме.

31 декабря торговый центр будет работать с 10.00 до 19:00. 1 января 2022 года центр откроется для посетителей с 14:00 и до 22:00. Со 2 января «М5 Молл» вернется к обычному графику работы — с 10:00 до 22:00.

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На праздничное расписание перейдут и бесплатные автобусы «М5 Молл».

31 декабря. Маршруты в сторону «М5 Молл»:

• Недостоево — «М5 Молл»: 09:00, 9:45, 10:30 11:15, 12:00, 12:45, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 19:00.

• Автовокзал — «М5 Молл»: 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:45.

• Пл. Театральная — «М5 Молл»: 09:00, 11:30, 14:30, 17:00, 18:30.

Маршруты от ТРЦ «М5 Молл»:

• «М5 Молл» — Недостоево: 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 18:15, 19:00, 19:40.

• «М5 Молл» — Автовокзал: 09:45, 10:45, 11:45, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:20, 19:20.

• «М5 Молл» — пл. Театральная: 10:00, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30.

1 января. Маршруты в сторону «М5 Молл»:

• Недостоево — «М5 Молл»: 13:20, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:45.

• Автовокзал — «М5 Молл»: 13:20, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45.

• Пл. Театральная — «М5 Молл»: 13:10, 14:30, 17:00, 19:30, 21:35.

1 января. Маршруты от ТРЦ «М5 Молл»:

• «М5 Молл» — Недостоево: 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:10, 21:55, 22:20.

• «М5 Молл» — Автовокзал: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20.

• «М5 Молл» — пл. Театральная: 14:00, 15:30, 18:00, 20:30, 22:30.

Со 2 января бесплатные автобусы буду выходить на маршрут по обычному расписанию.