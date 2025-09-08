Понедельник, 8 сентября, 2025
«Любопытная Варвара» возвращается: второй сезон детского детектива выйдет на Wink.ru 2 октября

Алексей Самохин
Фото: Wink.ru

2 октября в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) состоится премьера второго сезона комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара» (6+).

В новых сериях зрители снова увидят Полину Айнутдинову, Сергея Федорова, Веронику Журавлёву, Людмилу Артемьеву, Виктора Бычкова, Степана Девонина, Сергея Степина, Елену Борщеву и Веру Островскую.

Сериал снят кинокомпанией «Карго» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии». Режиссёр-постановщик — Юрий Коробейников, шоураннер — Карен Оганесян. Проект войдёт в линейку Wink Originals, где уже представлены «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Балет», «Комбинация» и другие проекты.

Юная сыщица Варвара Смородина вместе с семьёй и друзьями приезжает на весенние каникулы в Пятигорск. С ней рядом — напарник Вася, сестра Зоя, бабушка-эксперт-криминалист и дедушка-следователь в отставке.

На новом месте Варвару ждут необычные расследования: зловещая «Собака Баскервилей» пугает известного писателя, вандалы разрисовывают памятники, а на съёмках фильма «Герой нашего времени» происходит преступление. Кроме того, у Варвары появляется соперница — любопытная Ангелина Абрикосова, которая тоже борется за победу в федеральном конкурсе «Юный сыщик».

Съёмки проходили в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и деревне Элькуш.

Юрий Коробейников, режиссёр:

«Во втором сезоне герои немного повзрослели. Добавится больше экшена, сложных сцен, новых персонажей и даже животных. Мы хотим, чтобы проект был интересен и детям, и подросткам: дела будут запутаннее, а юмор — чуть взрослее. Мы растём вместе с персонажами».

Полина Айнутдинова (Варвара):

«Во втором сезоне — новые актёры, расследования и приключения. Мы с моей героиней узнали много фактов о великих людях, и зрителям это тоже будет интересно. Обязательно смотрите всей семьёй!»

Сергей Фёдоров (Вася):

«Ребята, второй сезон будет топчик! Если в первом мы только разгонялись, то теперь — полный газ: больше загадок, приключений и крутых моментов с Васей. Будет веселее, динамичнее и по-настоящему — про дружбу и ответственность. Всё только начинается!»

Первый сезон «Любопытной Варвары» завоевал Гран-при фестиваля «Пилот», получил «Премию Рунета — 2024», а также любовь зрителей: более 10 млн просмотров в первый месяц, рейтинг 8,2 на «Кинопоиске» и 9,4 в Wink.ru.

