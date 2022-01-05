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Среда, 5 января, 2022
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Липецкий майор полиции погиб в жесткой аварии

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В ДТП накануне Нового года в Липецкой области погиб майор полиции, работавший оперативным дежурным отдела «Данковский», пишут Вести Липецк.

Инцидент произошел 31 декабря на трассе «Чаплыгин — Лев Толстой». По предварительной версии, 20-летний водитель «ВАЗ-21093» столкнулся с впереди идущей «Газелью», которая вылетела на встречную полосу. Там транспортное средство протаранило иномарку Toyota, которой управлял страж порядка.

Правоохранитель погиб на места аварии. Двое пассажиров виновника ДТП попали в больницу.

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Возбуждено уголовное дело. Молодому липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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