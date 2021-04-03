Липчанам подложила свинью контрафактная «Свинка Пеппа»

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск компании из Великобритании «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед», которая потребовали от местной компании компенсации за нарушение прав на товарный знак компании, пишет портал «Город 48».

Выяснилось, что в магазине на улице Гагарина в Липецке продавали контрафактный товар за 326 рублей. Речь идет об игровом наборе «Свинка Пеппа». На картонную коробку нанесли изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком лондонской компании.

В итоге суд частично удовлетворил иск лондонской компании. Теперь липецкому магазину придется выплатить компенсацию в 25 000 рублей и судебные издержки.