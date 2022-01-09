Липчан предупредили о массовом отключении воды

Жителей пяти улиц в Липецке предупредили об отключении холодной воды, пишет Город 48.

Сообщается, что это произойдет в понедельник, 10 января. Ограничения будут действовать с десяти утра до восьми часов вечера. Причиной этому станет устранение утечки на водоводе на участке.

Как стало известно, без холодного водоснабжения останутся жители домов № 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 29, 29а, 31, 31ст1, 33, 35 по улице Меркулова. Такая же ситуация будет наблюдаться в домах № 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 22 по проспекту 60 лет СССР.

Реклама

Кроме того, изменения коснутся людей, проживающих в домах № 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13 по улице Водопьянова.

Наконец, воду отключат на проспекте Победы – в домах № 106, 108, 108а, 110, 110/1, 110а, 112, 112б, 114, 114/1, а также в Сиреневом проезде – в домах № 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 10, 11.

Липчан призвали обратить внимание, что по заявкам потребителей будет организован подвоз воды для питья.