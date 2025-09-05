Летчик раскрыл детали спасения упавшей в яму 13-летней школьницы из Волгограда

Пилот и офицер запаса Иван Пахомов рассказал « КП » подробности спасения 13-летней школьницы из Волгограда, упавшей в яму.

Девочка пропала без вести 1 сентября после торжественной линейки. В ночь на 3 сентября к поискам подключилась дружина «Русской общины», в которую входит Пахомов. Ему достался участок, на котором располагалась бывшая котельная.

Волонтер изучил самые труднодоступные уголки заброшенного здания и услышал характерный звук, издаваемый пластиковой бутылкой, затем еще один, и еще, с четким интервалом.

«Я подумал: откуда этот звук? И решил проверить. Мне не хотелось прыгать в эту яму, но я все же прыгнул. Я спустился вниз и пошел за угол. И там увидел девочку», — рассказал Пахомов.

По его словам, девочка была крайне слаба, возможно, она нажимала на бутылку или случайно задела ее, пытаясь привлечь внимание. У нее не было сил кричать или говорить громко.

Пришедшая в себя пострадавшая сказала, что никто ее не трогал и противоправных действий не совершал. Предположительно, она случайно упала в яму.