Пятница, 5 сентября, 2025
20.4 C
Рязань
Новости России

Летчик раскрыл детали спасения упавшей в яму 13-летней школьницы из Волгограда

powder
Фото: Изображение от freepik

Пилот и офицер запаса Иван Пахомов рассказал «КП» подробности спасения 13-летней школьницы из Волгограда, упавшей в яму.

Девочка пропала без вести 1 сентября после торжественной линейки. В ночь на 3 сентября к поискам подключилась дружина «Русской общины», в которую входит Пахомов. Ему достался участок, на котором располагалась бывшая котельная.

Волонтер изучил самые труднодоступные уголки заброшенного здания и услышал характерный звук, издаваемый пластиковой бутылкой, затем еще один, и еще, с четким интервалом.

«Я подумал: откуда этот звук? И решил проверить. Мне не хотелось прыгать в эту яму, но я все же прыгнул. Я спустился вниз и пошел за угол. И там увидел девочку», — рассказал Пахомов.

По его словам, девочка была крайне слаба, возможно, она нажимала на бутылку или случайно задела ее, пытаясь привлечь внимание. У нее не было сил кричать или говорить громко.

Пришедшая в себя пострадавшая сказала, что никто ее не трогал и противоправных действий не совершал. Предположительно, она случайно упала в яму.

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Липецкого учителя шокировал букет от родителей учеников с траурной лентой

Родители учеников школы в селе Боринское Липецкого района подарили...

Последние новости

Новости России

Названа причина крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье, где погиб пилот

По информации экстренных служб, инцидент произошёл в Луховицах. 
Кино и ТВ

Влад Череватый задумался об уходе с проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

В очередной серии проект на испытание отправятся Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос.
Происшествия

Рязанские власти предупредили о появлении опасных дипфейков

Жителям и медиаресурсам рекомендовано пользоваться только проверенной информацией, чтобы не стать жертвой мошенников и не распространять ложные сведения.
Новости России

От трёх до семи лет: адвокат Жорин оценил, что ждёт Аглаю Тарасову

Факт задержания актрисы уже подтвердили источники в правоохранительных органах. По сообщениям СМИ, в отношении неё возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Здоровье

Россиян призвали чаще заниматься сексом для повышения иммунитета 

Интимная близость положительно влияет на организм сразу по нескольким причинам.
Транспорт и дороги

Рязань стала первым городом в России, где проезд можно оплатить лицом

Тестирование технологии продлится до октября 2025 года, после чего будет принято решение о её распространении на другие маршруты и виды общественного транспорта в Рязани.
Новости России

В Москве женщине пришили оторванный кольцом палец

Из-за характера травмы сосуды были буквально «вырваны» из оторванного пальца. Чтобы восстановить кровоток, хирурги использовали поверхностные вены из предплечья пациентки.
Общество

На юбилейном фестивале КВН «Поющий Косопуз» пели, плясали, женили и поздравляли Рязань с 930-летием

Город отмечает круглую дату, и его верный спутник, фестиваль, тоже сияет в свой праздничный год!