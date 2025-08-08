Пятница, 8 августа, 2025
«Лента.ру»: 25 лет назад москвичей потряс теракт под Пушкинской площадью

Ровно 25 лет назад, 8 августа 2000 года, москвичей потряс теракт в подземном переходе под Пушкинской площадью, унесший 13 жизней, более сотни человек пострадали, пишет «Лента.ру».

Взрыв прогремел в час пик — в 17:55, он буквально снес ларьки и людей неподалеку.

«В черном дыму видны были лишь силуэты людей, кричащих и мечущихся в разные стороны — кто на ногах, кто ползком. На тех, кто неподвижно лежал на полу, наступали, поскольку их попросту не было видно», — рассказал один из очевидцев.

Он сравнил ситуацию, когда из подземки выползали раненые люди и молили о помощи, с кадрами из фильма ужасов.

Выяснилось, что террористы начинили бомбу поражающими элементами, многих очевидцев также ранили разбившиеся стекла от витрин киосков.

Президент Владимир Путин назвал случившееся преступлением, отметив, что есть две версии — теракт или выяснение отношений между криминальными группами. Он призвал не искать в трагедии национальный след.

Как выяснили следователи, незадолго до случившегося два человек кавказской внешности отставили в переходе полиэтиленовый пакет и дипломат, спустя менее чем минуту прогремел взрыв.

Специалисты проверили 6,4 тысячи лиц, покинувших Москву 8-9 августа и допросили около 300 свидетелей. 

Чеченский след оставался одной из приоритетных версий, но найти доказательства этого так и не удалось. Ответственность за теракт также никто не взял. Тогдашний прокурор Москвы Юрий Семин отмечал, что исполнителя вряд ли живые.

