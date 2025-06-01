Легковушка столкнулась с грузовиком в Рязанской области, один человек погиб

В Клепиковском районе 1 июня примерно в 16:20, на 445-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло столкновение двух автомобилей, автомобиля «Митсубиси Аутлендер» и грузового автомобиля «Даф» с полуприцепом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.
В результате происшествия водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» погиб на месте ДТП, его пассажир с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.
На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
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