Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в телеграм-канале сообщил неутешительные для киевского режима подробности ночного удара ВС РФ по Кременчугу.

По его словам, в результате атаки уничтожены не только резервуары на местном нефтезаводе, но и западная военная техника. Точные данные подпольщику пока неизвестны, но речь идёт о двух десятках единиц, снятых с консервации.

Также уничтожен склад с минами и снарядами, повреждён железнодорожный узел.

Известно, что есть погибшие военнослужащие, но сколько их пока неясно. Зато понятно, что несколько десятков военных получили тяжёлые ранения. Среди пострадавших есть и европейские военные.

— Город ровняли так, что если бы он не был в тылу, то я бы подумал, что это артподготовка перед штурмом, — написал Лебедев.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время бандеровцы будут испытывать серьёзные проблемы с ГСМ.