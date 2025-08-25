Понедельник, 25 августа, 2025
Кукольники из 20 стран мира примут участие в XX Международном фестивале «Рязанские смотрины»

Анастасия Мериакри

В Рязани с 12 по 18 сентября пройдет XX Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», который объединит представителей 20 стран мира.

Фестиваль «Рязанские смотрины» проводится раз в два года при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Рязанской области. В этом году жители и гости города увидят 23 спектакля, которые развернутся на площадках областного театра кукол, Рязанского театра драмы и театра юного зрителя, а также на сцене большого концертного зала филармонии и библиотеки им. Горького. С творческими постановками в наш регион приедут коллективы из Китая, Индии, Армении, Конго, Бразилии, Казахстана и ряда других зарубежных государств.

В этом году показы будут посвящены культуре Востока: региональное отделение Союза театральных деятелей РФ одержало победу в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Восток+», который включает две специальные программы «Путь на Восток» и «Все дело в театре». В рамках первой из них запланированы сценические постановки из стран Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки, Азии и Латинской Америки. Специальные гости программы – коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из Пинъяо (Китай). История труппы насчитывает больше девяти столетий, а спектакли включены в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Руководители кукольных театров в рамках программы «Все дело в театре» обсудят развитие креативных индустрий, совместные проектные инициативы и результаты профильного исследования «Российский театр кукол в цифрах и фактах», которое провел Национальный центр Международного союза деятелей театра кукол.

В рамках «Рязанских смотрин» совместно с Российским институтом театрального искусства г. Москвы (ГИТИС) будет организована работа Международной школы-лаборатории для начинающих кукольников «Луна для всех одна», а также творческих лабораторий для молодых режиссеров, театроведов и театральных критиков.

Возрастное ограничение 12+.

