Крупный пожар тушат в Рязани

Поздно вечером в воскресенье, 11 мая, в Рязани произошёл крупный пожар.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании трёхэтажного дома в Октябрьском городке поступило в 22:42. На место происшествия выехали 5 пожарных машин, 21 человек.

К моменту прибытия пожарных горела кровля здания на всей площади. Проводится эвакуация.

Подробности уточняются.

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