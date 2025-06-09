Крупнейшую популяцию редчайшей орхидеи Венерин башмачок обнаружили рязанские ученые

Триумфально завершилась экспедиция ученых института естественных наук РГУ имени С.А. Есенина в Касимовском районе. Обнаружена крупнейшая популяция редчайшей орхидеи Венерин башмачок настоящий. Находка стала результатом многолетних поисков редких растений, в ходе которых были обследованы сотни километров лесных оврагов и склонов долин.

Венерин башмачок перестал попадаться ученым на глаза в Рязанской области с 1977 года. Специальные поиски не давали результатов, даже в тех местах, где его находили ранее. Возникла удручающая мысль о его возможном исчезновении в регионе. Луч надежды появился несколько лет назад, когда были найдены экземпляры Венериного башмачка в Касимовском районе. Однако во всех случаях это были единичные растения рядом с деревенскими свалками в состоянии угрозы исчезновения.

Новая находка, сделанная сотрудниками кафедры географии, экологии и туризма РГУ Еленой Бирюковой и Алексеем Водорезовым, стала возможна благодаря сотрудничеству со школами Рязанской области, учителя географии и биологии которых вместе со школьниками делятся с учеными интересными находками.

«В обнаруженном местонахождении на крутом каменистом склоне на замшелых известняках выявлено сразу более сотни экземпляров орхидеи, большинство в цветущем состоянии, что говорит о здоровье популяции. Венерин башмачок — яркий индикатор богатой и здоровой экосистемы. Первые несколько лет жизни растение проводит исключительно под землей, где его подкармливают особые виды грибов, и лишь примерно на пятый год ему хватает сил выбраться наружу. А зацветает орхидея иногда лишь на семнадцатый год и в таком состоянии в первую очередь становится частью букетов или попыток пересадить на клумбу, где, как правило, быстро приходит в уныние.», — объяснил заведующий кафедрой Алексей Водорезов.

Ученые надеются, что данная информация хотя бы отчасти поможет спасти редкое растение, но на всякий случай держат точное его местонахождение в тайне. И уповают на непролазья тенистого оврага, надежно хранившего орхидею не один десяток лет.