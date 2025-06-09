Крупнейшую популяцию редчайшей орхидеи Венерин башмачок обнаружили рязанские ученые

Триумфально завершилась экспедиция ученых института естественных наук РГУ имени С.А. Есенина в Касимовском районе. Обнаружена крупнейшая популяция редчайшей орхидеи Венерин башмачок настоящий. Находка стала результатом многолетних поисков редких растений, в ходе которых были обследованы сотни километров лесных оврагов и склонов долин.
Венерин башмачок перестал попадаться ученым на глаза в Рязанской области с 1977 года. Специальные поиски не давали результатов, даже в тех местах, где его находили ранее. Возникла удручающая мысль о его возможном исчезновении в регионе. Луч надежды появился несколько лет назад, когда были найдены экземпляры Венериного башмачка в Касимовском районе. Однако во всех случаях это были единичные растения рядом с деревенскими свалками в состоянии угрозы исчезновения.
Новая находка, сделанная сотрудниками кафедры географии, экологии и туризма РГУ Еленой Бирюковой и Алексеем Водорезовым, стала возможна благодаря сотрудничеству со школами Рязанской области, учителя географии и биологии которых вместе со школьниками делятся с учеными интересными находками.
Ученые надеются, что данная информация хотя бы отчасти поможет спасти редкое растение, но на всякий случай держат точное его местонахождение в тайне. И уповают на непролазья тенистого оврага, надежно хранившего орхидею не один десяток лет.
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