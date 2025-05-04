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Экология, природа, животные

Крайне редкое фото сделала фотоловушка Окского заповедника

Анастасия Мериакри

Фотоловушка Окского заповедника поймала лосей, косуль, кабанов и зайца с черным аистом. Подробности рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Эксперт отметила, что по современной систематике лосей, косуль и кабанов вместе с китами, дельфинами и бегемотами относят к отряду Китопарнокопытные. При этом лоси и косули относятся к подотряду Жвачные, а кабаны — к подотряду Свинообразные.

Фотоловушка также поймала одновременно зайца-беляка и черного аиста. Это достаточно редкое фото. Конечно, зайца, в отличие от черного аиста, на мелкое озерко привлекла вовсе не рыба. Скорее всего, ушастый пришел на водоем, чтобы попить воды.

Крайне редкое фото сделала фотоловушка Окского заповедника Фотоловушка также поймала одновременно зайца-беляка и черного аиста. Это достаточно редкое фото.
Крайне редкое фото сделала фотоловушка Окского заповедника Фотоловушка также поймала одновременно зайца-беляка и черного аиста. Это достаточно редкое фото.
Крайне редкое фото сделала фотоловушка Окского заповедника Фотоловушка также поймала одновременно зайца-беляка и черного аиста. Это достаточно редкое фото.
Крайне редкое фото сделала фотоловушка Окского заповедника Фотоловушка также поймала одновременно зайца-беляка и черного аиста. Это достаточно редкое фото.
Крайне редкое фото сделала фотоловушка Окского заповедника Фотоловушка также поймала одновременно зайца-беляка и черного аиста. Это достаточно редкое фото.
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