Крайне редкое фото сделала фотоловушка Окского заповедника

Фотоловушка Окского заповедника поймала лосей, косуль, кабанов и зайца с черным аистом. Подробности рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Эксперт отметила, что по современной систематике лосей, косуль и кабанов вместе с китами, дельфинами и бегемотами относят к отряду Китопарнокопытные. При этом лоси и косули относятся к подотряду Жвачные, а кабаны — к подотряду Свинообразные.

Фотоловушка также поймала одновременно зайца-беляка и черного аиста. Это достаточно редкое фото. Конечно, зайца, в отличие от черного аиста, на мелкое озерко привлекла вовсе не рыба. Скорее всего, ушастый пришел на водоем, чтобы попить воды.