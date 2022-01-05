Костромичи требуют расстрела для убийц пятилетней девочки

Жители Костромы требуют самого сурового наказания для убийц пятилетней девочки, пишет Kostroma.Today.

Ранее правоохранители задержали 44-летнего Дениса Г. и 24-летнего Вадим Б. по подозрению в изнасиловании и убийстве ребенка. Они украли девочку, отнесли в общежитие, где изнасиловали и зарезали.

После случившегося местные жители устроили народный сход и потребовали выдать им задержанных.

«Надо писать петицию с требованием изменений в законодательстве. Пока такие уроды будут сидеть по 10-15 лет, а потом спокойно гулять на свободе, дети будут гибнуть», – отметили костромичи.

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Также горожане выступают за смертную казнь. Сейчас они ждут решения суда и надеются, что наказание за такое зверское преступление будет соответствующим.