Обновлена информация о возрасте рязанцев, заразившихся COVID-19

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о возрасте заболевших коронавирусом.

На 11.30 воскресенья, 25 октября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Самая многочисленная по числу заболевших возрастная группа – от 46 до 64 лет. Таких людей 4 тыс 184. Эта группа прочно удерживает лидерство по числу заражённых COVID-19.

На втором месте по числу заболевших – возрастная группа от 18 до 45 лет. В ней коронавирус выявлен у 3 тыс 26 рязанцев.

В возрасте от 65 до 80 лет заразились 1756 рязанцев, старше 80 лет – 398 заражённых.

Кроме того, коронавирус выявлен у 750 детей в возрасте от 0 до 18 лет.