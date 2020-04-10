Дочь зараженного коронавирусом обманом проникла в больницу и сбежала

Никита Брыкин

Названы опасные последствия заражения коронавирусной инфекцией

Коронавирус ТОП
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус COVID-19 ослабляет защиту человеческого организма, что может вызывать другие патологии.
Узнать больше

Москвичка «сдала» в полицию нарушившую самоизоляцию маму

Новости мира
В Москве местная жительница обратилась в полицию, сообщив о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку. Об этом...
Узнать больше

Больше 1,6 миллиона: Свежая информация о зараженных COVID-19 в мире

Коронавирус
Согласно последним подсчетам, в мире зафиксировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения COVID-19. Такую информацию предоставили сотрудники американского университета Джона Хопкинса.
Узнать больше
-

В больницу №8 в Воронеже обманом проникла дочь мужчины, зараженного коронавирусом. Об этом пишет Вести.ru со ссылкой на Оперштаб Воронежской области по противодействию коронавирусу.

Сообщается, что 8 апреля женщина зашла через приемное отделение, куда приезжают автомобили скорой помощи. При этом она представилась сопровождающей родственницей одного из привезенных пациентов.

Затем она попала в палату отца, где забаррикадировалась, требуя отпустить родственника домой. Женщина отказалась изолироваться в стационаре для проведения теста на коронавирус.

Отметим, что на следующий день женщина сбежала. Вскоре ее задержали в маршрутке. В случае массового заражения ей грозит административная или уголовная ответственность. Ее изолировали в медучреждении и заставили сдать тест на коронавирус.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Полицейские установили рязанца, устроившего ночные покатушки в центре города

Новости Рязани
Сотрудники полиции установили и нашли водителя, устроившего ночные покатушки в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

Эфир с Ольгой Фидрик. #МЫожидаемКВН

Новости КВН
С наступление режима самоизоляции жизнь в Официальной Рязанской лиге КВН не остановилась. В группе лиги ВКонтакте стартовал онлайн-марафон #МЫожидаемКВН. Здесь уже состоялась...
Узнать больше

Губернатор выступил с обращением к рязанцам

Видео
В пятницу, 10 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам. Темой стала жизнь в условиях пандемии коронавируса.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Эфир с Ольгой Фидрик. #МЫожидаемКВН

Новости КВН
С наступление режима самоизоляции жизнь в Официальной Рязанской лиге КВН не остановилась. В группе лиги ВКонтакте стартовал онлайн-марафон #МЫожидаемКВН. Здесь уже состоялась...
Узнать больше

Губернатор выступил с обращением к рязанцам

Видео
В пятницу, 10 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам. Темой стала жизнь в условиях пандемии коронавируса.
Узнать больше

Коронавирус условно подтверждён у 93 рязанцев

Новости Рязани
Руководитель оперативной группы правительства области, вице-губернатор Игорь Греков по скайпу доложил губернатору Николаю Любимову об оперативной обстановке в регионе.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Акценты
Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Заключенные разбили камеры и избили тюремщика в Иркутской области

Полицейские установили рязанца, устроившего ночные покатушки в центре города

Медсестра побывала в ОАЭ и заразила коронавирусом 34 человека