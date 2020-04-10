Дочь зараженного коронавирусом обманом проникла в больницу и сбежала

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В больницу №8 в Воронеже обманом проникла дочь мужчины, зараженного коронавирусом. Об этом пишет Вести.ru со ссылкой на Оперштаб Воронежской области по противодействию коронавирусу.

Сообщается, что 8 апреля женщина зашла через приемное отделение, куда приезжают автомобили скорой помощи. При этом она представилась сопровождающей родственницей одного из привезенных пациентов.

Затем она попала в палату отца, где забаррикадировалась, требуя отпустить родственника домой. Женщина отказалась изолироваться в стационаре для проведения теста на коронавирус.

Отметим, что на следующий день женщина сбежала. Вскоре ее задержали в маршрутке. В случае массового заражения ей грозит административная или уголовная ответственность. Ее изолировали в медучреждении и заставили сдать тест на коронавирус.