Пандемия COVID -19 в жизни молодой семьи рязанских врачей

Четвёртый выпуск проекта #ЖИТЬ посвящён рязанским врачам Камаевым. Алексей и Валентина –молодая семья. Оба врачи, которые сегодня на передовой – участвуют в борьбе с пандемией COVID-19. Алексей – дежурный хирург БСМП, Валентина – анестезиолог-реаниматолог ОКБ им.Семашко города Рязани. В ролике молодые врачи рассказывают о том, как сейчас проходят их трудовые будни.
— Мы шесть часов в Красной зоне, потом шесть часов отдыхаем. Новые пациенты поступают постоянно, — комментирует Алексей.
Валентина работает с особо тяжёлыми пациентами. А ещё она очень скучает по своей маленькой дочке Вике, которая сейчас находится у бабушки и дедушки.
— Я просто буду её обнимать и целовать бесконечно. Держать и прижимать к себе, — еле сдерживая слёзы, говорит молодая мама.
Маленькая Вика по-взрослому воспринимает ситуацию и ежедневно подбадривает родителей по видеосвязи.
— Сейчас они лечат людей, а когда выздоровеют все больные, за мной приедут, — утверждает малышка.
Предлагаем вам посмотреть ролик о семье Камаевых.
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