Вторник, 27 мая, 2025
17.6 C
Рязань
Изображение сгенерировано AI
Изображение сгенерировано AI
Интересное

Кому с 27 мая откроется мощный финансовый поток — гороскоп изобилия

Алексей Самохин

27 мая. Время обострённой интуиции. Новолуние в Близнецах. Энергия ясности. Решения принимаются легко. Деньги приходят, если не бояться просить.

У трёх знаков — денежный поток включается как по щелчку.

Телец

Пора выйти из тени. Ваша энергия прирастает. Вы умеете работать — теперь время получать. Финансовые инициативы пойдут в плюс.

Можно просить о повышении. Договариваться. Искать новых клиентов. Деньги рядом — только руку протяни.

Важно: не откладывайте идеи. Делайте сейчас.

Скорпион

Деньги — через людей. Вы получаете через контакт. Предложение. Обмен. Сделку. Ваша харизма — главный инструмент роста.

С 27 мая активируется седьмой дом — партнёрства. В этом доме и деньги, и влияние. Главное — идти в диалог.

Подсказка: доверяйте чутью. Оно не подведёт.

Козерог

Деньги — через решение. Вы давно обдумывали шаг. Сейчас — время сделать его. Новая должность, смена формата, собственное дело. Всё, что связано с ростом — работает.

Награда придёт не сразу, но обязательно. Это старт устойчивого роста.

Вывод: стройте стратегию. И начинайте с 27 мая.

Энергия новолуния даёт шанс. Трём знакам — особенно ярко. Но только тем, кто действует. Не откладывает. Не сомневается.

Деньги идут к тем, кто готов их принять.

Запомните! С 27 мая — не время ждать. Время брать.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

В Челябинске таксист убил пассажирку и спрятал труп в лесу

По данным следствия, 22 мая женщина перестала выходить на связь и не пришла на работу. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась её мать.
Новости мира

Макрон получил по лицу от жены перед камерами

Все произошло перед камерами во Вьетнаме, куда Макрон прибыл с супругой.
Новости России

Знакомый с пентаграммой на лице жестоко расправился с 11-классницей

Он страдал от депрессии и бессонницы, пил таблетки. А потом позвал девушку на свидание — и буквально изрезал её тело в клочья.
Новости мира

Названо условие для капитуляции Украины

Американский политик, главный редактор журнала Forbes Стив Форбс заявил, что возможный отказ Дональда Трампа участвовать в будущих переговорах между Россией и Украиной может привести к капитуляции украинской стороны.

Последние новости

Интересное

Любовный прогноз на конец мая: этим знакам Зодиака повезёт в чувствах

Кому из знаков Зодиака конец мая принесёт романтику, поддержку и шанс на начало новых отношений - астропрогноз на дни, когда чувства обостряются.
Новости России

Обнаружено тело А. Григорьева, над которым издевались украинцы в немецких касках

На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость!
Семья и отношения

В музее-усадьбе Павлова 25 мая заключили брак Андрей и Мария

Жених поделился, что первое время Мария его не замечала. Было тяжело добиться ее внимания, Андрей делал комплименты, дарил подарки, цветы.
Общество

Рязанским водителям рассказали, что делать при встрече с лосем на дороге

По статистике ДТП с дикими животными происходят в темное время суток и сумерки, когда их появление на дороге становится неожиданным для водителей.
Происшествия

Шесть улиц останутся без воды в Рязани 27 мая

Воды не будет с 10:00 до 17:00.
Общество

Девятиклассники сдали биологию, обществознание, химию и информатику в Рязани

В экзамене по химии принял участие 421 человек, информатику сдавали 2614 девятиклассников, биологию – 1650, обществознание – 3243.
Происшествия

Браконьеры устроили незаконную охоту на лося в Рязанской области

Подозреваемых заметили сотрудники охотнадзора. У них изъяли машину и оружие, которые использовались при совершении правонарушения.
Происшествия

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязани и области

Напомним, угрозу атаки беспилотников на территории Рязанской области объявили в 19:36.