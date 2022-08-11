С 1 августа 2022 года увеличился размер выплат некоторым категориям пенсионеров. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Рассчитывать на прибавку могут работающие пенсионеры, у которых на лицевом счёте в ПФР формируются дополнительные баллы за счёт отчисления страховых взносов.

За один рабочий год таким пенсионерам начисляют максимум 3 пенсионных балла. Сумма доплаты зависит от стоимости одного балла в текущем году — в 2022 году она составляет 104,69 рубля. Следовательно, максимальный размер прибавки составит 314,07 рубля.

Мера затронет около 7,3 миллиона человек. Изменения не затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них действуют фиксированные выплаты.

Также в августе увеличат пенсии тем россиянам, которым в прошлом месяце исполнилось 80 лет.