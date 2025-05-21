Комиссия по противодействию задолженности по заработной плате создана в Рязанской области

В Рязанской области образовали комиссию по противодействию просроченной задолженности по заработной плате. Соответствующий документ опубликован на сайте «Рязанские ведомости».

Межведомственная комиссия будет обеспечивать координацию деятельности органов власти, государственных внебюджетных фондов, а также профессиональных союзов, их объединений и работодателей. Члены комиссии будут формировать предложения для правительства Рязанской области о принятии региональных планов, предусматривающих мероприятия по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате и погашению задолженности. Комиссия займется анализом рисков формирования задолженности, разработает профилактические меры для предупреждения формирования задолженности по заработной плате.

Председателем комиссии назначена зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова. Ее заместителем стал министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Тараканов.