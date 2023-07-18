Количество несчастных случаев с гражданами на железной дороге в Рязанской области снизилось

На Московской железной дороге в границах Рязанской области в первом полугодии 2023 года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году – 6 человек, за тот же период 2022 года – 7). Происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано.

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах.

Для снижения количества несчастных случаев работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия. Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, с начала года в регионе было проведено 280 рейдов, в результате задержано свыше 750 нарушителей, 111 человек привлечены к административной ответственности.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.