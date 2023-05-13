Суббота, 13 мая, 2023
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Китайский провидец предрёк череду заказных политических убийств

7info7

Китайский провидец Рэймонд Ло не остался в стороне от стремительно меняющейся геополитической обстановки и оставил свой прогноз на 2023 год. По его словам, он будет чуть спокойнее, чем 2022 год, мировой конфликт, скорее всего, перейдёт в скрытую фазу, но крайне неожиданные неприятные сюрпризы нас ждут всё равно.

По словам Ло, поводов для радости в этом году будет чуть больше, чем в прошлом. Но это вовсе не значит, что конфликт утихнет. Открытые столкновения прекратятся, но мир охватит череда политических убийств.

– Планету накроет череда политических переворотов и заказных убийств чиновников. Но в целом можно ждать возвращения к обычной жизни, – цитирует экстрасенса Life.ru.

Добавим также: президент Украины Владимир Зеленский, по словам астролога Елены Мурзиной, находится на грани «политической смерти». А нумеролог Ирина Митрофанова и вовсе предрекла лидеру киевского режима «печальные события».

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