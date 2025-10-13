Понедельник, 13 октября, 2025
Карина Разумовская, Ирина Пегова и Павел Трубинер сыграют в новом детективе «Здесь все свои»

Анастасия Мериакри
Фото телеканала «Россия»

20 октября в 21:00 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера остросюжетного детектива «Здесь все свои» (16+). Главные роли в картине исполняют Карина Разумовская, Ирина Пегова, Павел Трубинер, Максим Дрозд, Александр Бухаров, Екатерина Вуличенко, Лаура Кеосаян, Семён Шкаликов, Юрий Ицков и другие. Режиссер – Елена Николаева.


В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее тело. Из райцентра приезжает молодая следователь Евгения Ракитина (Карина Разумовская). Местные власти и жители поселка всячески пытаются замять произошедшее, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом…


Елена Николаева, режиссер: «Многосерийный фильм «Здесь все свои» – это мелодраматический детектив-притча. История про то, что ничего не бывает просто так, что мы в ответе за каждый свой поступок, за все, что сделали. У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу, вещи, которые могли бы повернуть жизнь в другую сторону. История, написанная сценаристами Алексеем Слаповским и Алексеем Рудаковым, нас всех очень затягивает. В проекте много экшн-сцен, и главная сложность, с которой я столкнулась, это энтузиазм актеров: все хотели все делать сами. Представьте себе, даже тонуть в болотах! Замечательный постановщик трюков Александр Уваров организовал все это без рисков для жизни, но очень достоверно. С одной стороны, это очень круто, с другой – я все время волновалась за артистов».


Карина Разумовская, исполнительница роли Евгении Ракитиной, следователя: «На съемках проекта «Здесь все свои» мне приходилось и в болоте тонуть, и быть искусанной мошкарой, и бродить по лесам под дождем. Но особого риска не было – трюки были не очень сложные. Ну, разве что наглоталась болотной воды, пока тонула. Спасибо группе и партнерам за поддержку и заботу».


Ирина Пегова, исполнительница роли Нины Строевой, местного участкового: «Когда мне звонит Елена Владиславовна Николаева с предложением, я сразу понимаю, что это будет дико интересно для меня как для артистки. Это настоящее счастье – иметь в моем актерском доступе такого режиссера. Елена Владиславовна всегда предлагает такие роли, чтобы мне, как актрисе, было куда расти. В проекте «Здесь все свои» моя героиня Нина Строева – очень жесткая, скупая на проявление эмоций женщина. Ей кажется, что она правит миром, что все находится под ее контролем и в ее власти, при этом у нее полно скелетов в шкафу. Слава Богу, меня не топили в болоте, в этом фильме мне было даже более-менее тепло, мне часто везло с погодой, даже не мерзла на площадке».


Павел Трубинер, исполнитель роли Строева, главы местной администрации поселка Черновка: «Меня привлекла замечательная команда, коллеги и режиссер. История мне кажется очень захватывающей. У нас такие красивые локации, мы все время снимали за городом, в лесу, на озерах и болотах! Поэтому это действительно будет очень интересно смотреть на экране. Мой герой Строев – глава местной администрации поселка Черновка. Иногда смешной, иногда ранимый человек. У него прекрасная жена, которую играет Ирина Пегова, но в целом – «здесь все свои». В кадре с Ирой до этого мы ни разу не пересекались, это наша первая совместная работа».


Максим Дрозд, исполнитель роли Сергачева, начальника Следственного комитета по области: «У нас огромная страна, о которой мы ничего не знаем. В сериале взят некий оазис – деревня Черновка, в тайге на границе с Китаем. Где это, господи помилуй? Там живут замечательные люди, которые любят, ревнуют, влюбляются, могут ненавидеть, могут быть неистовыми. В сериале много любви, стрельбы, интриги. Мне кажется, у нас есть все, чтобы зритель получил удовольствие от просмотра. Сценарий был задуман Алексеем Слаповским, прекрасным драматургом, которого уже нет с нами. Я снимался раньше в его работах. Работать по сценарию Слаповского – это удовольствие. Задумку Слаповского доделывал, доводил до окончательного результата Алексей Рудаков, человек, который мне очень близок. Естественно, Елена Николаева – режиссер мною очень любимая, я готов к добровольному подчинению. Мой герой занимает определенную должность – он начальник Следственного комитета по области. Какой мой персонаж – эмоциональный, честный, правдолюб, герой или подлец, – на это должен ответить зритель, когда посмотрит сериал».


Екатерина Вуличенко, исполнительница роли Светланы Величкиной, местной почтальонши: «Я с большим удовольствием и интересом прочитала этот сценарий, как детектив, и, честно, до конца не знала, кто убийца и кто виноват. Узнав, какая команда собралась на съемках, поняла, что это не просто проект, а какой-то подарок для меня! Я очень люблю детективы, а сниматься в них – особое удовольствие. Потому что всегда можно попробовать какой-то новый характер, что-то интересное привнести. Героиня Ирины Пеговой называет мою Светлану «железной женщиной». На самом деле это не так, у нее все подчинено любви. И для своих родных она сделает все, что угодно. Возможно, именно поэтому и совершает какие-то ошибки. Я сама – мать подростка и прекрасно понимала, как это играть, как выстраивать эти отношения: что чувствуют подростки и что чувствуют родители».
Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вся творческая команда работала в полевых условиях: актеры тонули в болотах без дублеров, всю технику приходилось заносить на руках в труднодоступные локации. Также специально для проекта «Здесь все свои» съемочная группа построила в глухих лесах землянки и лесопилку, предназначенную для эффектной сцены разрушительного пожара.

