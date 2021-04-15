Калужане жалуются на разрушение Каменного моста

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Жители Калуги обратили внимание на удручающее состояние Каменного моста, который является одной из главных достопримечательностей областного центра, пишет портал «Калужские новости».

Краевед Юрий Юрьев опубликовал фотографии, на которых видно, как осыпается кирпичная кладка моста.

«Там и под мостом арка рушится от воды, печально», – отметил краевед Алексей Урусов.

При этом в последние годы здесь проводились капитальные ремонтные работы. Однако, как считают местные жители, состояние моста продолжает ухудшаться.