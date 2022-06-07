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Вторник, 7 июня, 2022

Калининградцы проводили посла Польши словами «мы не дикари»

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Калининградцы проводили посла Польши словами «мы не дикари»

Двое жителей Калининградской области устроили пикет по случае отъезда посла Польши в России Кшиштофа Краевски, пишет Клопс.

Дипломат прилетел в регион 1 июня. На плакатах местных жителей можно было прочитать следующее: «Кшиштоф, у нас много красной краски, но мы не дикари».

При этом перед отлетом посол передал пожелания калининградцам.

«Я надеюсь, что вы подумаете о будущем, ознакомитесь с фактами. Изучайте все, что важно для истории наших стран и будьте здоровы. До свидания!» — сказал Краевски.

Ранее неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева во время торжественной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве.

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