Калининградцы проводили посла Польши словами «мы не дикари»

Двое жителей Калининградской области устроили пикет по случае отъезда посла Польши в России Кшиштофа Краевски, пишет Клопс.

Дипломат прилетел в регион 1 июня. На плакатах местных жителей можно было прочитать следующее: «Кшиштоф, у нас много красной краски, но мы не дикари».

При этом перед отлетом посол передал пожелания калининградцам.

«Я надеюсь, что вы подумаете о будущем, ознакомитесь с фактами. Изучайте все, что важно для истории наших стран и будьте здоровы. До свидания!» — сказал Краевски.

Ранее неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева во время торжественной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве.