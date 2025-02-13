Какой праздник 13 февраля: традиции, приметы и исторический календарь

13 февраля – день памяти святителя Никиты, почитаемого в народе как защитник от огненной стихии. Этот день богат народными приметами, предсказывающими погоду и предупреждающими о возможных опасностях. Но 13 февраля – это не только традиции и поверья: в этот день произошли важные исторические события, от освобождения Новочеркасска до начала строительства железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва.

День Никиты Пожарника

Епископ Никита, память которого отмечается в этот день, почитается как святитель. Он был рожден в Киеве и рано принял монашество, удалившись в затвор. Известно, что Никита столкнулся с серьезным искушением и не сумел его преодолеть: дьявол заставил его отказаться от чтения Евангелия. Однако после того, как бесы были изгнаны из его сущности, он «посвятил себя воздержанию и послушанию, в результате чего превзошел многих в благочестии».

В народной традиции Никита считался защитником от пожаров, молний и палящего солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только тушить огонь, но и предотвращать засуху.

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Что нельзя делать 13 февраля

Не стоит играть с огнём — это может привести к пожарам.

Также избегайте конфликтов и не поддавайтесь на провокации — разрешить кризис будет очень сложно.

Лучше отложить нецензурную лексику — это может вызвать недомогание.

Громкие разговоры или смех в доме нежелательны — это может привлечь потусторонние силы и негатив.

Приметы на 13 февраля

Если иней не исчезает до полудня — жди ясной погоды.

Ночные звёзды и чистое небо предвещают солнечный день без осадков.

Если пламя горит красным – стоит готовиться к сильным холодам.

Образование круга вокруг солнца указывает на хороший урожай.

Если воробьи громко щебечут — стоит приготовиться к морозам.

Всемирный день радио

Эта памятная дата была учреждена Организацией Объединенных Наций в результате резолюции Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2011 года по предложению Испании. Выбор даты не случаен: именно 13 февраля 1946 года состоялся первый эфир Радио ООН.

В 1943 году во время Великой Отечественной войны советские войска освободили город Новочеркасск

Этот город был оккупирован немецко-фашистскими войсками в июле 1942 года, и оккупация длилась более 200 дней.

В ходе Ростовской наступательной операции Южного фронта, проходившей с 1 января по 18 февраля 1943 года, Новочеркасск был освобожден в результате действий 2-й гвардейской армии.

В 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял указ «О биржах труда»

Первая из таких бирж, известная как «Морозовская биржа труда», была основана в Москве в 1901 году благодаря попечительству Хитрова о нуждающихся. В дальнейшем было создано ещё шесть постоянных бирж, а также несколько временных отделений.

Закон о биржах труда, который был принят в августе 1917 года, предусматривал создание этих учреждений в населённых пунктах с минимум 50 тысячами жителей. Биржи должны были регистрировать спрос и предложение рабочей силы, а также предоставлять услуги по найму, вести статистические учёты и систематизировать данные о рынке труда.

13 февраля 1918 года советское правительство издало указ «О биржах труда». В соответствии с ним, такие биржи создавались в городах с населением не менее 20 тысяч человек и находились под управлением профсоюзов. Также планировалось учреждение Всероссийского центра бирж труда.

Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва

13 февраля 1842 года российский император Николай I издал указ о сооружении железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва.

На тот момент в России уже работала Царскосельская железная дорога. Однако министры считали, что соединение двух столиц с помощью железной дороги будет слишком дорогим из-за неровного рельефа. Тем не менее, по просьбе царя Николая I, проект был реализован: 650 километров рельс были уложены с поразительной прямотой. Лишь два небольших изгиба нарушали эту идеальность. По легенде, их форма была воссоздана в точном соответствии с линией, которую начертил Николай I на карте. Когда император рисовал будущую трассу с помощью линейки, карандаш, заделав его палец, создал изгиб.

Через девять лет после подписания указа, 13 ноября 1851 года, состоялось торжественное открытие этой железнодорожной линии — первый «всенародный поезд» отправился из Петербурга в Москву.

После смерти императора этот путь стал называться Николаевский, а с 1923 года — Октябрьская железная дорога.