Какие меры социальной поддержки могут получить беременные женщины в Рязанской области

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о работе по оказанию мер социальной поддержки беременным женщинам в регионе. Для этой категории предусмотрен ряд федеральных и региональных выплат.

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Пособие по беременности и родам предоставляется работающим, проходящим службу, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях женщинам. Обращаться за назначением нужно по месту работы, службы или учебы. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, пособие предоставляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Согласно федеральному законодательству, женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности до 12 недель, установлено ежемесячное пособие. В настоящее время сумма составляет 6 138 руб. Обращаться за назначением необходимо в региональное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской области.

В соответствии с региональным законодательством беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации до 12 недель беременности, также предоставляется ежемесячное пособие в размере 1 037 руб. Оно предоставляется беременным женщинам, имеющим среднедушевой доход семьи, не превышающий 150 % величины прожиточного минимума на душу населения, установленной на территории Рязанской области. Для определения права на выплату необходимо обращаться в отдел социальной защиты населения по месту нахождения медорганизации, в которой наблюдается беременная женщина или в МФЦ.

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Регионом в целях обеспечения полноценным питанием беременных женщин также предусмотрена ежемесячная денежная компенсация в размере 500 руб. при наличии медицинских показаний. По вопросу определения права на предоставление ежемесячной денежной компенсации также необходимо обращаться в МФЦ или в отдел соцзащиты населения по месту жительства.