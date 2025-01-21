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Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001785824803
Экология, природа, животные

Кабаны Окского заповедника полюбили мягкую зиму

Анастасия Мериакри

На фотоловушку Окского заповедника попалось стадо кабанов. Животные пришли почесаться о старую сосну. Об этом пишет старший научный сотрудник заповедника Н. Панкова.

Зима этого года пришлась по вкусу кабанам. Даже маленькие животные легко могут выкопать своим рыльцем из-под земли вкусные корневища, клубни и луковицы. В такие мягкие зимы у молодняка остаются силы даже на подвижные игры. 

«Кабанята, судя по внешнему виду, родились позже обычного срока, и сейчас им может быть около 6 месяцев. Это место возле старой сосны издавна любимо кабанами, в тростниковом болоте они устраивают себе гнёзда для ночёвок», — рассказала Панкова.

Отмечается, что у кабанов все ещё продолжается гон. Самцы активно перемещаются по территории заповедника в поисках самки.

Кабаны Окского заповедника полюбили мягкую зиму Даже маленькие животные легко могут выкопать своим рыльцем из-под земли вкусные корневища, клубни и луковицы.
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001785824803

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