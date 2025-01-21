Кабаны Окского заповедника полюбили мягкую зиму

На фотоловушку Окского заповедника попалось стадо кабанов. Животные пришли почесаться о старую сосну. Об этом пишет старший научный сотрудник заповедника Н. Панкова.
Зима этого года пришлась по вкусу кабанам. Даже маленькие животные легко могут выкопать своим рыльцем из-под земли вкусные корневища, клубни и луковицы. В такие мягкие зимы у молодняка остаются силы даже на подвижные игры.
Отмечается, что у кабанов все ещё продолжается гон. Самцы активно перемещаются по территории заповедника в поисках самки.