К 2030 году в Рязанской области 80% региональных дорог приведут в нормативное состояние

К 2030 году в Рязанской области планируют довести до нормативного состояния 80% региональных дорог. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

В текущем году запланирован ремонт 146,9 км дорог в 14 муниципалитетах в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Часть участков будет приведена в порядок за счет областного бюджета.

На прошлой неделе Правительство РФ утвердило шестилетний план дорожной деятельности на 2025–2030 годы. Согласно документу, к 2030 году планируется привести в нормативное состояние 85% федеральных трасс (около 64 000 км), 60% региональных дорог и около 92 000 км дорог в агломерациях.

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Дорожный план необходим для комплексной работы и четкого понимания ситуации. Людям важно, чтобы дороги были качественными, независимо от их принадлежности — федеральной, региональной или муниципальной. Главное — быстрое и безопасное перемещение из точки А в точку Б, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что новая шестилетняя программа повысит эффективность реализации проектов и синхронизирует задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».