К 2026 году в Рязанской области планируют увеличить прожиточный минимум

В Рязанской области планируется увеличение прожиточного минимума к 2026 году. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте правительства региона.

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда на душу населения составит 16 856 рублей, что на 1074 рубля больше текущего показателя. Для трудоспособного населения этот показатель возрастет до 18 373 рублей (+1171 рубль), для пенсионеров — до 14 496 рублей (+923 рубля), а для детей — до 16 350 рублей (+1041 рубль).

Прожиточный минимум оказывает значительное влияние на размер социальных выплат и используется для оценки уровня жизни населения, а также при формировании бюджета.