«Это больше, чем соблюдение инструкций»: Дмитрий Колошеин — о тонкостях хранения сельскохозяйственной продукции 

Сетевое издание 7info продолжает проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.

В нашем новом материале обыденное и знакомое обретает новые краски. Задумывались ли вы когда-нибудь, какой путь проходят продукты вроде картофеля и свеклы, прежде чем попасть к вам на стол? Об особенностях соответствующих технологий и моментах, когда профессионализм играет решающую роль, рассказал Дмитрий Колошеин, кандидат технических наук, доцент кафедры СИСиМ и руководитель направления подготовки «Строительство» РГАТУ им. Костычева.

– Дмитрий, заглавная тема нашей беседы звучит как «хранение сельскохозяйственной продукции». Речь идет о продуктах питания, верно? Расскажите, почему вы выбрали именно эту сферу научных изысканий, что вас мотивировало?

– Да, говоря сельскохозяйственная продукция, мы подразумеваем в первую очередь свеклу и картофель, преимущественно картофель. Касательно сферы научных изысканий, всё получилось следующим образом – учился я здесь, в РГАТУ, но на совершенно другую специальность, а именно инженера по автомобильным дорогам. Изучал асфальт, битум, гравий и многие другие современные строительные материалы и технологии – всё то, что буквально лежит в основе нашей транспортной сети. Однако когда я пришел в аспирантуру, а мне очень хотелось там учиться, этого же направления не было. Пришлось переучиваться.

Я плавно и успешно влился в дело, на тему которого сейчас пишу докторскую диссертацию. Но и про первое своё образование я не забываю и веду соответствующие дисциплины уже в качестве преподавателя и руководителя направления подготовки. Словом, технологией хранения занимаюсь уже 6 лет.

– Расскажите о тонкостях рассматриваемой темы. Есть какие-то неочевидные моменты «внутренней кухни», которые остаются вне зоны видения потребителей?

– На самом деле, за пределами официальных документов и технологических карт остаётся много тонкостей. Создаётся впечатление, что хранение — процесс стандартизированный и «рутинный», но в действительности каждый сезон приносит свои вызовы: новые сорта, новые контейнеры, особенности микроклимата. Всё это требует постоянной корректировки подходов и немалой гибкости. В итоговой документации — только сухие факты: например, «сушка картофеля перед хранением — 2 дня». Но в реальности ситуация может существенно отличаться. В сезоне, когда шли сильные дожди, мы сушили картофель не 2, а все 5 дней — иначе было нельзя, слишком высокая влажность клубней. Подобные моменты редко отражаются в отчётах, но от них во многом зависит качество хранения. Есть и другие нюансы, которые неочевидны для потребителя. Например, инфраструктура: зачастую современные хранилища расположены далеко от города, и чтобы всё контролировать, приходится выезжать на место в 4-5 утра.

Работа непростая, и каждый мелкий сбой может сказаться на результате. Это больше, чем соблюдение инструкций — это постоянная работа в условиях внешних и внутренних переменных.

– Стало быть, ваша работа сопряжена с форс-мажорами?

– Конечно. Однако к ним привыкаешь и уже ничему не удивляешься.

– А какой самый казусный случай был в вашей практике?

– Честно говоря, каких-то совсем казусных, курьёзных случаев в моей практике не было — все всегда решаемо и поправимо, если держать ситуацию под контролем. Например, однажды мы загрузили в хранилище большую партию — более 500 тонн картофеля — и столкнулись с неисправностью вентиляционной системы: либо что-то пошло не так со стороны обслуживающей компании, либо температура была выставлена некорректно. Но мы оперативно всё обнаружили по датчикам, скорректировали параметры, и в итоге партия была спасена. Конечно, волнительно, но как раз такие моменты и показывают, что главное — умение быстро реагировать и работать в команде.

– Занимаетесь ли вы в рамках своего направления какой-либо практической, проектной деятельностью?

– Да, конечно. Недавно вузовская делегация участвовала в научной конференции МГУ, участвуем также и в других научных конференциях по РФ. Год назад выиграли стартап от Фонда Содействия Инновациям. Позже на площадке от МГУ прошёл форум технологического предпринимательства, именно там прошла дискуссия по оформлению всех сопутствующих документов по стартапу. В форуме участвовали в том числе и патентоведы, и юристы, которые помогали с нотариальной частью вопроса. Как итог – мы успешно реализовали проект, связанный именно с хранением картофеля. Мы открыли целую функционирующую компанию со своим бухгалтером. Деньги нам выдали на разработку новой системы вентиляции – материалы наши, но всё принципиально усовершенствованное.

– И какую среду для благоприятного хранения система вентиляции должна обеспечивать?

— Картофель хранится при температуре от 2 до 5 градусов. Если температура ниже, корнеплоды начинают засахариваться, подмерзают и портятся. Если выше — картофель прорастает. Влажность при этом должна поддерживаться на уровне около 80%. Такой вот микроклимат необходим картофелю. Семенной картофель обычно хранят в контейнерах, поскольку его нельзя смешивать с другими сортами. Если же речь идёт о картофеле, который предназначен для переработки, например на чипсы, его можно хранить навалом — грубо говоря, в «горке» высотой до 5 метров. Под такой насыпью располагаются воздуховоды, которые подают воздух снизу. Мы же разработали собственный контейнер: в нём воздуховод проходит по всей высоте. В каждом контейнере установлены датчики, которые фиксируют малейшие нарушения параметров. Если система замечает отклонения, она автоматически их устраняет.

– Сложно ли было такую систему реализовать?

– Честно говоря, да. Производство, мягко говоря, недешёвое. Один только датчик для воздуховода, который передаёт сигнал по Wi-Fi, стоит порядка 36-37 тысяч. За прошедшие полгода функционирования стартапа мы произвели два контейнера стоимостью в 88 тысяч. Сейчас мы написали фонду и готовы работать дальше на новом этапе.

Пока что мы только на старте. Сами эти контейнеры собрали, буквально в гараже, и рады, что всё получилось.

– Эти контейнеры используются только для хранения или транспортировки в том числе?

– Транспортировать можно, да. У нас как раз аспирантка недавно «защищалась» с темой погрузки картофеля в контейнеры. Перевозят их на фурах. Вместимость контейнера – 200 кг. Компактно и удобно для перевозок.

– Можно ли эти контейнеры перенастроить под другие виды овощей?

– В теории можно, поскольку там всё регулируется, но с научной точки зрения это сложно. У всех культур свой микроклимат, потребуются дополнительные расчеты.

– Представим, что проект удалось реализовать в рамках уже конвейерного производства. Где дальше этот картофель будет реализовываться?

– Смотрите, картофель есть для чипсов, семенной, продовольственный для магазинов, такой, который пойдёт на пюре в дальнейшем. Даже не знаю, куда ещё его можно было бы отправить.

– Но основная ваша деятельность это всё же не создание контейнеров, а обслуживание систем, правильно я понимаю? Вас приглашают в качестве эксперта на предприятия?

– В последние месяцы у нас (вуза и заказчика) действует хозяйственный договор. Компания ищет людей, которые могут рассчитать, скорректировать и тому подобное. В моей практике это первый хозяйственный договор. Сейчас это полноценный найм. Команда из 5-6 человек сотрудничает с предприятием. От них – работа, от нас – специалисты. Получается взаимовыгодное сотрудничество.

В этом году у нас на направлении появилось целевое обучение. Студенты выпускаются и работают 2-3 года – все в плюсе.

– Когда речь идёт о сельском хозяйстве, нельзя не поговорить о природе. Мы уже слышали, что в нынешнюю профессиональную сферу вас привела аспирантура. Но интересовала до она вас хоть немного ранее?

– Скорее нет, чем да. Но я сам родом из Шацкого района. Так что что касается природы, меня и раньше, и сейчас привлекают рыбалка, походы и тому подобное.

Природу я люблю. Ценю умиротворение и уединение.

– А что можете рассказать о работе в вузе, о взаимодействии со студентами?

– На данный момент я руковожу целым направлением. Все макеты, которые вы здесь (в аудитории) видите, делали студенты. Что-то конечно покупалось, но основы распечатывались на 3D-принтере. В прошедшем году мы посетили множество конференций и выставок, касающихся темы дорожного покрытия. В общем, работа в этом направлении активная.

Сейчас в корпусе, в котором мы находимся, активно проводят перестановку, но можно увидеть, с чем мы со студентами работаем на практических занятиях – настоящая нефть, асфальтобетон для трасс, битум, разные типы кирпича. Этим кирпичам, насколько мне известно, уже больше 100 лет.

Мы изучаем технологии производства и укладки всего этого. Тестируем материалы под прессом, проверяем нагрузку. Выдержат ли они поток машин и на сколько лет их хватит.

– И вы в том числе курируете научные работы студентов, так?

– Да. 22 июля наша студентка выступила на отборочном конкурсе в рамках студенческого стартапа. Она разрабатывает прибор, который будет определять влажность и твёрдость почвы. Совместно с ней представили этот проект, которым занимались полгода.

– Что бы вы посоветовали будущим молодым учёным нашего региона?

– Никогда не паниковать и идти вперед. Нет таких условий и задач, которые нельзя было бы решить.

Полина Иманова

ПРОЕКТ «ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» РЕАЛИЗУЕТСЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КВН» ПРИ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ НА ПЛАТФОРМЕ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ 7INFO.