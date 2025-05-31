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Общество

Энергетики Рязанской области перешли в режим повышенной готовности из-за ветра

Алексей Самохин
Изображение от jannoon028 на Freepik
Общество

Энергетики Рязанской области перешли в режим повышенной готовности из-за ветра

Алексей Самохин

По информации Гидрометцентра, 31 мая и 1 июня в Рязанской области прогнозируются грозы и порывистый ветер до 17 метров в секунду. В связи с этим филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжает работу в режиме повышенной готовности.

К оперативному реагированию подготовлены 40 мобильных бригад — это 145 специалистов и 105 единиц специальной техники. Энергетики следят за ситуацией в постоянном режиме. Основное внимание уделяется социально значимым объектам и критически важной инфраструктуре.

Для резервного электроснабжения при возможных отключениях подготовлены 69 автономных источников общей мощностью около 2,8 мегаватта. В филиале действует оперативный штаб. Организовано постоянное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, региональными и муниципальными властями.

Сейчас специалисты продолжают мониторинг погодных условий, чтобы быстро реагировать на любые внештатные ситуации. Жителям региона рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности во время грозы.

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