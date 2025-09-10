Элика и Арсений родились в августе в Рязанском перинатальном центре

В августе 2025 года в МФЦ Перинатального центра было зарегистрировано 112 малышей. Об этом сообщили в медучреждении.

В последний летний месяц в перинатальном центре зарегистрировали 51 мальчика и 61 девочку. Лидерство среди женских имен в августе у Анны. Второе место по популярности поделили Дарья, Евгения и Есения.

Среди карапузов мужского пола чемпионство в августе опять у Михаила. Вторым по встречаемости в прошедшем месяце стал Кирилл.

Редкими именами для маленьких принцесс в августе родители выбрали несколько вариантов: Элика, Мия, Мэри, Ника, Августина. Двух малышек теперь зовут Альбина и Таисия.

Редкое мужское имя августа: Арсений. Также среди мальчиков последнего летнего месяца теперь есть Василий, Захар, Мирон, Савелий, Всеволод, Святослав, Владислав, Ярослав.

В августе в Рязанском перинатальном центре родилось рекордное количество детей за всю историю учреждения. Показатели последнего летнего месяца стали максимальными с 2011 года.