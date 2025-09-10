Среда, 10 сентября, 2025
Элика и Арсений родились в августе в Рязанском перинатальном центре

В августе 2025 года в МФЦ Перинатального центра было зарегистрировано 112 малышей. Об этом сообщили в медучреждении.

В последний летний месяц в перинатальном центре зарегистрировали 51 мальчика и 61 девочку. Лидерство среди женских имен в августе у Анны. Второе место по популярности поделили Дарья, Евгения и Есения.

Среди карапузов мужского пола чемпионство в августе опять у Михаила. Вторым по встречаемости в прошедшем месяце стал Кирилл.

Редкими именами для маленьких принцесс в августе родители выбрали несколько вариантов: Элика, Мия, Мэри, Ника, Августина. Двух малышек теперь зовут Альбина и Таисия.

Редкое мужское имя августа: Арсений. Также среди мальчиков последнего летнего месяца теперь есть Василий, Захар, Мирон, Савелий, Всеволод, Святослав, Владислав, Ярослав.

В августе в Рязанском перинатальном центре родилось рекордное количество детей за всю историю учреждения. Показатели последнего летнего месяца стали максимальными с 2011 года.

Власть и политика

Павел Малков обсудили создание спортивной инфраструктуры с Захаром Петровым

Губернатор Павел Малков поручил региональному минспорта подготовить среднесрочный план развития этого вида спорта в Рязанской области.
Общество

Три новые детские площадки появились в микрорайоне Канищево в Рязани

Было уложено безопасное ударопоглощающее покрытие, размещены игровые комплексы, установлены лавочки.
Экономика и бизнес

Для сотрудников фармацевтического завода «Октафарма-Фармимэкс» построены 36 таунхаусов

Также для сотрудников работают детский сад и школа, спортивные объекты: спа-центр, бассейн, футбольное поле, теннисные площадки.
Транспорт и дороги

На станции Рыбное 11 сентября перекроют движение через железнодорожный переезд

На станции Рыбное (185 км) закроют проезд через железнодорожный переезд в связи с проведением ремонтных работ. Время перекрытия: с 08:00 до 17:00.
Транспорт и дороги

Ремонт дороги по улице Предзаводской завершится до конца недели

Уже завершен ремонт тротуара по улице Предзаводской.
Общество

Скульптурная композиция курсанта-нахимовца с девушкой принята не будет — мэрия

Скульптурная композиция, установленная подрядчиком на объекте, не соответствует эскизу технического задания муниципального контракта, в связи с чем принята не будет.
Медицина

Рязанские онкологи спасли пациента с опухолью щитовидной железы

Пациента направили в отделение опухолей головы и шеи ОКОД на оперативное вмешательство трансоральным эндоскопическим доступом, т. е. удаление щитовидной железы через рот.
Общество

Строительство школы в микрорайоне Семчино выполнено наполовину

На 100% возведены несущие конструкции стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей здания, осуществлена кладка наружных стен, на 80% выполнен монтаж внутренних перегородок.