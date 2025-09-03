Рекордное количество детей родилось в Рязанском перинатальном центре в августе

В Рязанском перинатальном центре в августе 2025 года родилось рекордное количество детей за всю историю учреждения. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения ВКонтакте.

Август 2025 года в Перинатальном центре стал рекордным по количеству родов и рожденных малышей. Показатели последнего летнего месяца стали максимальными с 2011 года.

В августе 2025 года в Рязанском перинатальном центре родилось 488 малышей. Из них 232 мальчика и 256 девочек. У 4 мам в августе родилось сразу двое деток. Самый маленький малыш при рождении весил 1800 г. А рекорд установил ребенок с весом 4610 г.