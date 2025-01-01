Экстренное метеопредупреждение объявлено в Рязанской области 1 января

На территории Рязанской области в ближайшие 1–3 часа, с сохранением до конца 1 января и в течение дня 2 января, ожидается ухудшение погодных условий. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Прогнозируются интенсивные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, возможны налипание мокрого снега, образование гололеда и сильный ветер с порывами 15–20 м/с. Видимость на дорогах может ухудшиться до 200–500 метров, ожидается гололедица.

Рекомендации от МЧС России:

При отключении электричества избегайте использования открытого огня для освещения.

Соблюдайте правила эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов.

На дорогах будьте предельно внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

Во время сильных порывов ветра не стойте рядом с рекламными щитами, вывесками и другими конструкциями, которые могут быть повреждены ветром.

Берегите себя и соблюдайте меры предосторожности!