Эксперты проверили таинственный «Танцующий лес» в Рязанской области

В рамках выполнения государственного контракта на лесопатологическое обследование лесов сотрудники Рязанского филиала Центра защиты леса провели работы в Центральном участковом лесничестве Шиловского лесничества, на территории памятника природы «Танцующий лес».

Этот объект больше известен как рязанский «Пьяный лес». Он примечателен необычно искривлёнными деревьями, происхождение которых до сих пор остаётся загадкой для учёных. У основания стволы сосен резко изгибаются в одну сторону, а выше вновь выпрямляются. Существует несколько версий появления этого феномена: ураган, подвижки грунта, геомагнитные аномалии или воздействие потусторонних сил.

Лес здесь сравнительно молодой — сосновым насаждениям около 50 лет. «Танцующий» участок занимает небольшую площадь, чётко заметна граница между искривлёнными соснами и окружающим их «обычным» лесом, где сосны и берёзы растут ровно.

В прошлом году памятник природы пострадал от низового пожара низкой интенсивности. Лесопатологи зафиксировали повреждения насаждений, гибели древостоя не произошло. Обследование проведено на площади 27,5 га. По итогам работ назначена уборка неликвидной древесины на площади 0,4 га, где средневзвешенная категория санитарного состояния превысила показатель 2,51.