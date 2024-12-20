В пятницу вечером Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по мирному городу Рыльск. Целью атаки стали не военные объекты и не оборонные предприятия, а обычные мирные жители.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя этот инцидент, назвал его очередным преступлением киевского режима. Он выразил возмущение, что «ещё никого из киевских отморозков на ноль не умножили». Об этом пишет «Московский комсомолец».

«И Банковая до сих пор стоит на месте, и западные лидеры продолжают ездить на киевский вокзал, как к себе домой. Американцы уже приучили нас к ударам своими ракетами, а внятного ответа до сих пор не последовало. Ракетные промахи по Киеву нельзя считать адекватной реакцией. Свет на Украине продолжает гореть. Так, может, на очереди „Томагавки“?» — задаётся он риторическим вопросом.

Информационный ресурс «Старше Эдды» также отметил, что в результате удара по Рыльску никаким военным объектам урон нанесён не был — пострадали только мирные граждане.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, недавно удостоенный звания Героя России, прокомментировал произошедшее, заявив: «Это возврат к старой украинской классике! С 2014 года, когда ВСУ терпят серьёзные поражения на фронте, они начинают мстить ударами по гражданскому населению».

По его словам, российская сторона до сих пор занимается судами над отдельными исполнителями — пулемётчиками, гранатомётчиками, наркоманами и убийцами. Однако эти лица — лишь «мелочь» в сравнении с масштабом преступлений, совершаемых украинским командованием.

«Противник вновь повторяет старую песню. Значит, дела у них совсем плохи», — подытожил Поддубный.

Ресурс «Адекват Z» объяснил выбор цели атаки: мирный Рыльск был выбран для удара, потому что атаки по военным объектам не приносят ожидаемых результатов.

«С неба снимают всё почти подчистую, и на ход боевых действий это никак не влияет. Поэтому удар по гражданским объектам в Рыльске носил открыто террористический характер. Видимо, уходящая команда западных покровителей санкционировала эскалацию, так как терять уже нечего», — прокомментировал эксперт.

Он также предупредил о последствиях такого выбора, заявив, что это приведёт к «очень горькому лекарству» для тех, кто делает ставку на эскалацию.

«Речь идёт не только о том, что будут уничтожены их цели, но и о глубоком разочаровании, которое принесёт безуспешная попытка выбить у хозяев какие-либо значимые результаты», — отметил он.

На итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин предложил провести эксперимент: сможет ли НАТОвская система ПВО перехватить российский комплекс «Орешник». При этом он не исключил возможности других действий, например, устранения нелегитимного президента Украины любым израильским способом. Путин предположил, что после этого ракетные удары по территории России могут прекратиться. Более того, он допустил, что на Западе некоторые даже выразят благодарность за устранение Зеленского, поскольку он уже всем там надоел.