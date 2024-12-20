ВСУ атаковали Рыльск в Курской области: что известно

В пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли массированный удар по городу Рыльску в Курской области.

— Сегодня около 15:30 украинские нацисты нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску. Есть погибшие и пострадавшие, — написал в телеграм-канале врио губернатора области Александр Хинштейн.

В момент удара чиновник находился в Москве на заседании Госсовета. После него он немедленно выехал в Рыльск.

По словам Хинштейна, «нацисты сознательно выбирают целями ударов именно мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры. Повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения».

Объём разрушений в городе серьёзный, пострадало много объектов. Хинштейн призвал не верить появившимся в соцсетях сообщениям о том, что людям не будут компенсированы средства на восстановление жилья. Это фейки. Правда, нежилые объекты — сараи, бани, хозпостройки — компенсировать не будут.

В результате ракетной атаки ВСУ повреждены педучилище, автостанция, школа и Дом культуры, пишут в местных группах.

Самое главное, что при атаке погибли люди. По словам Хинштейна, погибли шесть человек, в том числе ребёнок. По уточнённым данным, 9 человек обратились к медикам, среди них женщина на девятом месяце беременности.