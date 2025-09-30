Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал «задушить Крым» 

Планы западной «партии войны» по эскалации конфликта на Украине были открыто озвучены бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на Варшавском форуме по безопасности. Видео с его выступлением распространилось в Сети, где Уоллес призвал «задушить Крым» и сделать полуостров «нежизнеспособным для России». Об этом пишет «Московский комсомолец».

По мнению Уоллеса, Крым имеет для президента России Владимира Путина «сакральное значение», сравнимое с Храмовой горой, что и делает полуостров главной целью.

«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым нежизнеспособным, — заявил Уоллес. — Мы должны задушить Крым! Если мы это сделаем, Путин поймёт, что ему есть что терять».

Экс-министр назвал Крымский мост «статуей эго Путина» и главной отдельной мишенью. Для его уничтожения он потребовал от Германии немедленно передать Киеву дальнобойные ракеты «Таурус».

«Нам нужно разрушить проклятый мост!» — воинственно заключил Уоллес.

Стоит отметить, что призывы к уничтожению Крымского моста звучат со стороны западных политиков не впервые. В день его открытия в 2018 году американское издание Washington Examiner опубликовало статью с призывами взорвать мост, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал «безумием». Комментируя аналогичные планы Киева весной прошлого года, Песков заявлял, что они лишь доказывают «агрессивную террористическую сущность» киевского режима.