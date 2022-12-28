Экс-депутат Госдумы Александр Шерин отправился в зону СВО

Бывший депутат Госдумы от Рязанской области, экс-координатор регионального отделения ЛДПР Александр Шерин отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает рязанская «Новая газета».

Шерин выпускник Рязанского десантного училища, воевал в Чечне.

По информации источника, в зону СВО он уехал в середине декабря. С тех пор, из-за специфики проведения спецоперации, связи с политиком нет.

До этого Шерин находился в учебном центре Сельцы под Рязанью.